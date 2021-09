Xiaomi ने अपने स्पेशल इवेंट में Mi 11T सीरीज के स्मार्टफोन के साथ-साथ Xiaomi Pad 5 भी लॉन्च किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने Smart Pen को भी पेश किया है, जो Xiaomi Pad 5 को सपोर्ट करेगा। Xiaomi के इस पैड की खास बात यह है कि इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। टेबलेट के बैक में Redmi Note 10T स्मार्टफोन की तरह का ही कैमरा दिया गया है। इस टैबलेट में Qualcomm Snapdragon 860 प्रोसेसर मिलता है। Also Read - 108MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग वाला Mi 11T Pro 5G हुआ लॉन्च, मिलेंगे Pro Grade फीचर्स

Samsung के S-Pen की तरह दिखने वाले Xiaomi Smart Pen के लिए टैबलेट में मैग्नेटिक फील्ड वाला बैक पैनल दिया गया है, जिस पर यह आसानी से चिपक जाता है। इस स्मार्ट पेन में कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, जिसके जरिए स्क्रीनशॉट और स्विफ्ट शॉट्स कैप्चर किए जा सकते हैं। Also Read - 5000mAH बैटरी, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 64MP कैमरे वाले Xiaomi के 5G फोन Mi 10T पर 2500 रुपये का Discount, Flipkart पर मिल रहे कई Offer

Xiaomi Pad 5 के शुरुआती वेरिएंट (6GB RAM + 128GB स्टोरेज) की कीमत EUR 349 (लगभग 30,300 रुपये) है। वहीं, इसके टॉप वेरिएंट (6GB RAM + 256GB स्टोरेज) की कीमत EUR 399 (लगभग 34,600 रुपये) है। Xiaomi Pad 5 दो कलर ऑप्शन- कॉस्मिक ग्रे और पर्ल व्हाइट में आता है। इसकी सेल 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहली सेल में यूजर्स को इसकी खरीद पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। Also Read - Xiaomi ने किया कमाल! लाया स्मार्ट चश्मा, जो आपके इशारों पर करेगा कॉल और खींचेगा फोटो

इस टैबलेट में 11 इंच का WQHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रश रेट को सपोर्ट करता है। इसके डिस्प्ले का रेजलूशन 1600 X 2560 पिक्सल है। इसमें TrueTone डिस्प्ले पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका आसपेक्ट रेश्यो 16:10 है। साथ ही, यह डॉल्वी विजन (Dolby Vision) और HDR10 को सपोर्ट करता है। इसमें 6GB RAM और 256GB तक की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है।

And that’s #XiaomiPad5, a productivity platform and entertainment console that allows you to #PlayHardWorkSmart! pic.twitter.com/83ikQoAWbu

— Xiaomi (@Xiaomi) September 15, 2021