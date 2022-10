Xiaomi Pad 6 सीरीज की डिटेल लीक, मिलेगा Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर!

Xiaomi जल्द ही Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ पहला टैबलेट लॉन्च कर सकती है। इस प्रीमियम टैबलेट को Xiaomi Pad 6 Series के तहत लॉन्च किया जा सकता है। शाओमी की अपकमिंग फ्लैगशिप टैबलेट में इस दमदार प्रोसेसर के साथ-साथ कई और प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं। यह टैबलेट इस साल भारत में लॉन्च हुए Xiaomi Pad 5 Pro का अपग्रेड मॉडल होगा। चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station ने Xiaomi Pad 6 Series के इस टैबलेट की डिटेल शेयर की है, जिसके मुताबिक, इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर यूज किया जाएगा। Also Read - Xiaomi Pad 6 सीरीज का इंतजार जल्द होगा खत्म, 9000mAh बैटरी और बड़े दमदार प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने की उम्मीद

यह पहली बार नहीं है जब चीनी टिप्सटर ने शाओमी के अपकमिंग टैबलेट के बारे में डिटेल शेयर की हो। पहले शेयर की गई डिटेल के मुताबिक, Xiaomi Pad 6 Series में 14 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा यह शाओमी का अब तक लॉन्च हुआ सबसे महंगा टैबलेट हो सकता है।

Xiaomi Pad 6 Series

शाओमी का यह प्रीमियम टैबलेट Samsung Galaxy Tab S8 Ultra को टक्कर दे सकता है। इसें 14 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इस टैबलेट का डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 या MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर मिल सकता है। साथ ही, इसमें 120W फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ बड़ी बैटरी और Android 13 पर बेस्ड MIUI 13 मिल सकता है। इसके अलावा इस टैबलेट के बारे में अन्य कोई डिटेल सामने नहीं आई है।

Xiaomi Pad 5 Pro के फीचर्स

Xiaomi Pad 5 Pro को हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह टैबलेट 12.4 इंच के 2.5K रेजलूशन वाले LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इस टैबलेट का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेस रेट को सपोर्ट करता है। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर मिलता है। यह टैबलेट 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 12GB RAM + 512GB स्टोरेज का भी सपोर्ट मिलता है।

यह टैबलेट ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसके बैक में 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ ऑफ फील्ड सेंसर मिलता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस टैबलेट में 20MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 10,000mAh की बड़ी बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।