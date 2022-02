शाओमी Poco F1 फ्लैगशिप स्मार्टफोन 22 अगस्त को भारत में होगा लॉन्च

शाओमी अपने फ्लैगशिप Poco F1 को भारत में 22 अगस्त को लॉन्च करेगी। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर ट्विटर पर डिवाइस के लॉन्च की डेट की पुष्टि कर दी है। ट्विट में कहा गया है कि Poco F1 के लॉन्च इवेंट नई दिल्ली में 22 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। Also Read - Poco F3 जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, जानिए क्या होगी कीमत

कुछ समय पहले शाओमी (POCOPHONE Global) ने @GlobalPocophone ट्विटर हैंडल से हाल ही में क्वॉलकॉम के साथ अपने साझेदारी को लेकर ट्विट किया है। इस ट्विट से उम्मीद की जा रही है कि कंपनी अपने अपकमिंग Pocophone F1 को फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 845 SoC के साथ पेश करेगी। Also Read - Poco F2 की नई जानकारी आई सामने, कंपनी के अधिकारी ने बताई खास बात

बता दें कि हाल ही में शाओमी Pocophone F1 के कलर और स्टोरेज वेरिएंट की जानकारी मिली है। इसके अनुसार डिवाइस को तीन स्टोरेज वेरिएंट–64GB+6GB, 128GB+6GB और 256GB+8GB में पेश किया जाएगा।

इसके अलावा लीक में डिवाइस के कलर वेरिएंट की भी जानकारी सामने आई है। लीक के अनुसार इस डिवाइस के बेस और मिड मॉडल्स को red, grey, blue और gradient कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। वहीं, टॉप मॉडल को grey, blue, gradient और kevlar कलर में पेश किया जाएगा।

बता दें कि शाओमी इंडिया के लीड प्रोडक्ट मैनेजर जय मनी द्वारा लिखे गए एक नोट में उन्होंने Pocophone F1 का फोकस “go back to basics and focus entirely on speed. Not just peak performance speed, but actual, real world, speed.” लिखा था।