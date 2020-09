Xiaomi भारत में 8 सितंबर को लॉन्च करेगा सस्ता फिटनेस ट्रैकर Redmi Band, जानें खूबियां

Xiaomi ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही अपने सब-ब्रांड Redmi का अफोर्डेबल फिटनेस बेंड लॉन्च करेगा। Redmi India ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से कंफर्म किया है कि कंपनी जल्द ही भारत में Redmi Smartband को लॉन्च करेगी। फिलहाल इसका कोई रेंडर सामने नहीं आया है लेकिन उम्मीद है यह ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए Redmi Band जैसा ही हो सकता है। Also Read - Xiaomi ने लॉन्च किया Mi Walkie Talkie Lite, जानें कीमत और खूबियां

रेडमी का यह वियरेबल भारत में 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जा सकता है। Redmi ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इस फिटबैंड को टीज किया है। Redmi Smartband में कंपनी लंबी बैटरी के साथ कलरफुल डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। Xiaomi का कहना है कि यह फिटबैंड वाटर रेजिस्टेंट होगा। Also Read - शाओमी के दमदार बजट स्मार्टफोन आज फिर सेल पर होंगे उपलब्ध, जानें सेल ऑफर्स और खूबियां

Xiaomi का अफोर्डेबल Redmi band फिटनेस ट्रैकर में कंपनी हार्ट रेट सेंसर ऑफर करेगी। इसके साथ ही इस फिटबैंड को कस्टमाइज्ड स्ट्रैप के साथ पेश किया है। यहां हम आपको रेडमी के पहले फिटनेस बैंड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। Also Read - शाओमी ने लॉन्च किया ऑटोमेटिक डस्टबिन, बिना टच किए करता है काम

