Xiaomi Redmi Note 10 सीरीज पर जल्द बड़ा ऐलान, जानिए क्या हो सकता है खास

Redmi ने अपनी नोट सीरीज के 20 करोड़ डिवाइसेस को ग्लोबल मार्केट में बेच दिया है और कंपनी ने एक नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के संकेत दिए हैं। यह स्मार्टफोन Redmi Note 10 सीरीज का हो सकता है या फिर कंपनी Xiaomi Redmi Note 10 सीरीज की लॉन्चिंग का भी ऐलान कर सकती है। Also Read - Redmi Note 10 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे कमाल के फीचर

Xiaomi India के प्रमुख मनु कुमार जैन ने एक वीडियो ट्वीट कर इस स्मार्टफोन सीरीज को टीज किया है। कंपनी Redmi Note 10 के बारे 10 फरवरी को 10 बज कर 10 मिनट पर ऐलान कर सकती है। मनु द्वारा किए गए ट्वीट में #SM10THChallenge का इस्तेमाल किया गया है। Also Read - Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro से जल्द उठेगा पर्दा, लॉन्च से पहले डिटेल लीक

उन्होंने वीडियो में कहा है कि रेडमी इंडिया का अब तक का सबसे स्मूथ स्मार्टफोन आ रहा है। इन सब से Xiaomi Redmi Note 10 सीरीज की लॉन्चिंग के संकेत मिलते हैं। इससे पहले टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने जानकारी दी थी कि शाओमी इस महीने के अंत तक Redmi Note 10 सीरीज को भारत में लॉन्च कर सकती है। Also Read - Redmi Note 10, Realme X7, Galaxy A52 समेत ये स्मार्टफोन फरवरी में हो सकते हैं लॉन्च

Got the moves to be as smooth as the smoothest @RedmiIndia smartphone yet? 😎

𝚃𝙷𝙴 𝙱𝙸𝙶𝙶𝙴𝚂𝚃 𝙉𝙊𝙏𝙀-𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙾𝙵 𝚃𝙷𝙴 𝚈𝙴𝙰𝚁 𝙸𝚂 𝙰𝙻𝙼𝙾𝚂𝚃 𝙷𝙴𝚁𝙴! Unlock it with Me! ⚡️

Upload your dance move with #SM10THChallenge. 10 fans to win BIG!

I ❤️ #Redmi pic.twitter.com/BTgGe8cbDw

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 9, 2021