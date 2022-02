शाओमी Redmi Note 4 के लिए रोल आउट हुआ MIUI 10 स्टेबल अपडेट

कुछ हफ्ते पहले शाओमी ने अपने स्मार्टफोन्स के लिए स्टेबल MIUI 10 OTA फर्मवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की थी। इस अपडेट में कंपनी के 21 स्मार्टफोन्स शामिल थे। लेकिन इनमें शाओमी के मोस्ट पॉप्युलर स्मार्टफोन Redmi Note 4 शामिल नहीं है। वहीं, अब मैन्युफैक्चर ने Redmi Note 4 के ग्लोबल स्टेबल वर्जन MIUI 10 जारी किया है। Also Read - Realme कर रहा अपने पहले 150W फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन पर काम, चंद मिनटों में हो जाएगा चार्ज

Redmi Note 4 को मिलने वाले अपडेट का नंबर V10.1.1.0.NCFMIFI है। यह अपडेट OTA के माध्यम से मिल रहा है, जिसका मतलब है कि अपडेट मिलने में यूजर्स को कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा आप फोन में मौजूद स्मार्टफोन में Settings -> About phone -> System Updates -> Check for updates देख सकते हैं। इस अपडेट के साथ ही एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अक्टूबर 2018 मिल रहा है।

अगर आपको भी इस अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप मैनुअली MIUI 10 का अपडेट ले सकते हैं।

1) सबसे पहले MIUI वेबसाइट (http://en.miui.com/download.html) से MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल रॉम डाउनलोड करें।

2) अब स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।

3) इसके बाद शाओमी Redmi Note 4 की सेटिंग-> About phone -> System Updates पर जाएं फिर मेन्यू पर मौजूद टॉप तीन डॉट्स पर टैप करें।

4) अपडेट पैकेज पर टैप कर डाउनलोड फाइल को सिलेक्ट करें।

5) प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद “Reboot और update” ऑप्शन पर टैप करें।