शाओमी रेडमी नोट 3 के 23 लाख यूनिट भारत में बिके

शाओमी द्वारा पिछले साल भारत में रेडमी नोट 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था। जो कि उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। रेडमी नोट 3 की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च के से अब तक रेडमी नोट 3 के 17 लाख से अधिक यूनिट बिके। वहीं अब कंपनी ने घोषणा की है कि भारत में रेडमी नोट 3 के कुल 23 लाख यूनिट की सेल हो चुकी है। कंपनी का कहना है कि भारत में आॅनलाइन फोन सेल में यह सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। साथ ही कंपनी ने कहा कि आॅफिशियल वेबसाइट पर रेडमी नोट 3 प्रत्येक 7 सेकेंड में बिकता है। Also Read - शाओमी ने रेडमी नोट 3 के लिए रिलीज की आखिरी अपडेट, अब बंद हो जाएगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट

शाओमी ने अपनी आॅफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि सितंबर तक रेडमी नोट 3 के 23 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल हो चुकी है। वहीं इसे सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने एक प्रतियोगिता भी रखी है। जिसमें उपभोक्ताओं को रेडमी नोट 3 जीतने का मौका मिलेगा। आज से शुरू की गई यह प्रतियोगिया 29 सितंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में एक चैलेंज दिया जाएगा। जिसमें उपभोक्ता को एक छोटा सा गेम खेलना होगा जिसके बाद उपभोक्ताओं को प्रत्येक 7 सेकेंड में एक रेडमी नोट 3 जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको मी अकाउंट पर पहले लॉगइन या साइन up करना होगा। इसमें उपभोक्ता को 7 सेकेंड के अंदर जवाब देना होगा। एक खिलाड़ी को एक दिन में केवल तीन बार खेलने का मौका मिलेगा। उपभोक्ता इस पोस्ट को अपने फेसबुक पर केवल दो बार शेयर कर सकते हैं। इसके लिए एक दिन में केवल 9 बार मौका​ मिलेगा। शाओमी के आॅफिशिय​ल पेज पर दिए गए कॉन्टेस्ट पेज में उपभोक्ताओं से यह भी पूछा गया है कि उन्हें रेडमी नोट 3 क्यों पसंद है। जिसका जवाब देने के लिए नीचे एक बॉक्स भी मौजूद है। इस वीडियो में देखें आईफोन 7 में 3.5एमएम हेडफोन के लिए छेद करने का तरीका, ध्यान रहे यह एक मजाकिया वीडियो है Also Read - शाओमी Redmi Note 5 भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Celebrate #RedmiNote3's milestone with Mi to win coupons or a Redmi Note 3! https://t.co/cHyJ9gzeWl pic.twitter.com/lAO0Ee5yVf

— Redmi India (@RedmiIndia) September 26, 2016