शाओमी ने Mi LED TV की भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की

शाओमी भारत सरकार की Make in India इनिशिएटिव को सपोर्ट करने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी ने इस इनिशिएटिव के तहत कई प्रोडक्ट्स का भारत में ही निर्माण करना शुरू कर दिया है। इन प्रोडक्ट्स में स्मार्टफोन भी शामिल है। इस इनिशिएटिव के लिए और ज्यादा सपोर्ट जाहिर करने के लिए कंपनी ने अब एक और प्रोडक्ट Make in India के तहत भारत में बनाने का फौसला किया है। यह प्रोडक्ट Mi LED TV है।

शाओमी ने यह मैन्युफेक्टरिंग प्लांट भारत में साउथ में स्थित तिरुपती, आंध्रा प्रदेश में लगाया है। यह प्लांट Dixon Technology के साथ साझेदारी में बना है और यह 32 एकड़ में फैला है। इस प्लांट से 850 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, यह प्लांट हर महीने 1,00,000 Mi LED TV बना सकता है। फिलहाल कंपनी ने कहा है कि प्लांट में Mi LED Smart TV 4A के 32-इंच और 43-इंच मॉडल की असेंबलिंग की जाएगी।

शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डॉयरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट Manu Jain ने कहा, “ शाओमी को भारत में काफी ज्यादा सफलता मिली है और हम इससे आगे बढ़ने की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के सफल होने के बाद अब हम Mi LED TV का भारत में निर्माण शुरू कर रहे हैं। हमारे स्मार्ट टीवी भारत में पहले से ही काफी सफल है और अब इस लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें भरोसा है कि हम इन टीवी की सप्लाई और उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं।”