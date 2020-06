Mi Notebook का रिटेल बॉक्स टीज, Horizon Edition भी लॉन्च करेगा शाओमी

शाओमी भारत में अपना पहला Mi laptop को 11 जून को लॉन्च करेगी। शाओमी ने इसके लॉन्च से पहले कंफर्म किया है कि कंपनी का अपकमिंग लैपटॉप Mi Notebook के नाम से लॉन्च किया जाएगा। शाओमी के लैपटॉप Mi Notebook Horizon Edition के लॉन्च से पहले कंपनी ने इसे ऑनलाइन टीज किया है। इसके साथ ही लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लीक हुई हैं। शाओमी चीन में Mi और Redmi सीरीज के लैपटॉप लॉन्च करती है लेकिन कंपनी भारत में पहली बार लैपटॉप बेच रही है। Also Read - भारत में स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चरिंग पर 50 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी सरकार

Woo-hoo! 🎉 Just received my brand new #MiNotebook. Hand delivered by Amit @MiAmitKumar, who leads our laptop business. 😀🙏 Also Read - ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन 64MP क्वार्ड कैमरा और 4000mAh बैटरी के साथ हुआ लॉन्च

Incredible, high-end laptop designed for India & will make its Global debut in #India. 🇮🇳 Also Read - Realme Narzo 10A स्मार्टफोन की सेल आज, मिलेंगे कई ऑफर्स

Can not wait to start using it. 😍#Xiaomi ❤️️ #Mi #NoteBook pic.twitter.com/ATj2VNq3Hz

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) June 4, 2020