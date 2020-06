Mi Notebook में मिल सकती है 12 घंटे की बैटरी लाइफ, जानिए इसकी खास बातें

शाओमी इंडिया इन दिनों अपना नया प्रोडक्ट टीज कर रही है, जो एक लैपटॉप है। कंपनी जल्द ही भारत में मी नोटबुक (Mi Notebook) सीरीज के लैपटॉप लॉन्च कर सकती है। कंपनी मी नोटबुक (Mi Notebook) सीरीज में नया लैपटॉप 11 जून को लॉन्च करने वाली है जिसे वह लगातार टीज कर रही है। इस लैपटॉप में 12 घंटे की बैटरी लाइफ मिल सकती है। Also Read - शाओमी इस दमदार स्मार्टफोन पर दे रही डिस्काउंट, कम कीमत पर खरीद सकते हैं फोन

दिग्गज चीनी कंपनी ने इस लैपटॉप का एक नया टीजर जारी किया है। शाओमी इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से नया वीडियो टीजर जारी किया है, जिसमें इस बात के संकेत मिलते हैं। वीडियो में 12 घंटे का साइकिल दिखाया गया है, जो इसकी बैटरी लाइफ की ओर इशारा करता लग रहा है।

अपने ट्वीट में भी शाओमी ने इस बात के संकेत दिए हैं। शाओमी ने ट्वीट में Epic बैटरी लाइफ पर फोकस किया है। ट्वीट में कहा गया है कि मी नोटबुक लैपटॉप में Epic बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस मिलेगी। बता दें कि मी नोटबुक पतली और हल्के वजन की अल्ट्राबुक होगी, जिसे शाओमी भारत में जल्द ही लॉन्च कर सकती है। इन लैपटॉप में पतली बेजल मिलेगा। हालांकि इस लैपटॉप की सही स्पेसिफिकेशन्स अभी नहीं पता हैं।

#MakeEpicHappen without running🏃‍♂️for a charger🔌 every now and then.

Mi fans, guess the #Epic Battery Life on the upcoming #MiNoteBook. 💻

Global Debut on June 1⃣1⃣. pic.twitter.com/GlSMXb2154

— Mi India (@XiaomiIndia) June 4, 2020