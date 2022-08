Xiaomi ने कुछ दिनों पहले CyberDog रोबोट पेश किया था। अब चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंसान की तरह दिखने वाला (Humanoid) रोबोट पेश किया है। कंपनी का यह पहला फुल साइज ह्यूमनॉइड रोबोट है। CyberOne के नाम से पेश हुए इस रोबोट की लंबाई 177cm यानी 5 फुट 8 इंच है, जो इंसानों की एवरेज हाइट है। कंपनी ने इस इंसान की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट का निक नेम “Metal Bro” रखा है। आइए, जानते हैं शाओमी के इस रोबोट के बारे में… Also Read - Redmi K50 Ultra vs OnePlus 10T: रेडमी और वनप्लस के फ्लैगशिप फोन में बेहतर कौन?

चीनी कंपनी के इस रोबोट का निक नेम बडी फ्रेंड के तर्ज पर रखा गया है, जिसे आप इंसान का दोस्त कह सकते हैं। 177cm लंबे इस रोबोट का वजन 52 किलोग्राम है। इसके फेस में कर्व्ड OLED पैनल का यूज किया गया है, जिसकी मदद से यह दुनिया को 3D यानी तीनों डायमेंशन में देख सकता है। इसके दोनों कानों में दो माइक्रोफोन दिए गए हैं। Also Read - Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 और Watch S1 Pro हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

यह ह्यूमनॉइड रोबोट Xiaomi द्वारा डेवलप किए गए बॉडी कंट्रोल एल्गोरिदम पर काम करता है। इसके मूवमेंट्स के लिए 21 ज्वॉइंट्स दिए गए हैं, जिन्हें एल्गोरिदम के जरिए कट्रोल किया जाता है। कंपनी का दावा है कि यह रोबोट इंसानो जैसे ही 45 तरह के इमोशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा यह 85 एनवायरोमेंटल सिमेंटिक्स की पहचान कर सकता है। साथ ही, कंपनी ने यह भी दावा किया है कि यह रोबोट डेली नए स्किल्स सीख सकता है। Also Read - नहीं बैन होंगे 12 हजार रुपये से कम कीमत के चीनी स्मार्टफोन, नई रिपोर्ट का दावा

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

— leijun (@leijun) August 11, 2022