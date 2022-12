Xiaomi Watch S2 स्मार्टवॉच शानदार डिजाइन के साथ चीन में लॉन्च हो गई है। इस वॉच में AMOLED स्क्रीन के साथ-साथ हार्ट-रेट और SpO2 जैसे हेल्थ फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा नई स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा मिलती है। वहीं, शाओमी की नई स्मार्टवॉच ग्लोबल मार्केट में Samsung Galaxy Watch 5 और Apple Watch 8 सीरीज जैसे डिवाइस को कड़ी टक्कर देगी। Also Read - 50MP कैमरा, Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, 12GB RAM और 120W फास्ट चार्जिंग वाला Xiaomi 13 Pro लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

मिलते हैं ये शानदार फीचर

Xiaomi Watch S2 स्मार्टवॉच 42mm और 46mm साइज में उपलब्ध है। वॉच के राइट साइड में दो बटन दिए गए हैं और इसकी बॉडी में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले 42mm वेरिएंट की बात करें तो इसमें 1.32 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि 46mm मॉडल में 1.43 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। Also Read - Xiaomi 13 सीरीज Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर और 12GB RAM के साथ लॉन्च, जानें कीमत

हेल्थ और फिटनेस

शाओमी की नई स्मार्टवॉच फैट, स्कीन टेंपरेचर, मसल मास और प्रोटीन वॉल्यूम मॉनिटर करने में सक्षम है। स्मार्टवॉच के जरिए हार्ट-रेट, ब्लड ऑक्सीजन को चेक करने के साथ स्ट्रेस व स्लीप को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा वॉच एस2 में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। Also Read - 8GB RAM, 64MP कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग वाले Xiaomi 11 Lite NE 5G पर मिल रहा सीधा Rs 4000 का Discount, Amazon पर मिल रही गजब डील

ब्लूटूथ कॉलिंग से है लैस

Xiaomi Watch S2 में ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा वॉच में GPS, Bluetooth 5.2 और NFC जैसे कनेक्टिविटी फीचर मिलते हैं।

बैटरी

शाओमी ने 46mm वेरिएंट में 500mAh की दमदार बैटरी दी है, जो फुल चार्ज में 12 दिन तक काम करती है। वहीं, 42mm मॉडल में 305mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में एक हफ्ते तक चलती है।

कितनी है कीमत

Xiaomi Watch S2 का 42mm मॉडल ब्लैक स्टैंडर्ड और लाइट गोल्ड लेदर कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इनकी कीमतें क्रमश: 999 चीनी युआन (11,834 रुपये) और 1,199 चीनी युआन (14,203 रुपये) है। वहीं, इसके 46mm वेरिएंट के ब्लैक स्टैंडर्ड को 1,099 चीनी युआन (13,018 रुपये) और लाइट गोल्ड लेदर को 1,299 चीनी युआन (15,387 रुपये) में खरीदा जा सकता है।