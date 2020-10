Xiaomi भारत में 13 अक्टूबर को भारत में लॉन्च करेगा नया मास्क

शाओमी भारत में कल 13 अक्टूबर Mi Lifestyle प्रोडक्ट लाइनअप का नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। शाओमी ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर अपकमिंग प्रोडक्ट की जानकारी दी है। Also Read - Xiaomi ने टीज किया नया ईयरबड्स, 15 अक्टूबर को होगा लॉन्च

शाओमी भारत में मंगलवार,13 अक्टूबर 2020 को नया फेस मास्क (Face Mask) लॉन्च करेगी। शाओमी का यह मास्क भारत में लॉन्च होने वाला पहला मास्क नहीं है। इससे पहले जनवरी 2019 में Mi AirPOP PM2.5 एंटी-पॉल्यूशन मास्क लॉन्च किया था। फिलहाल यह मास्क शाओमी इंडिया की वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक है। Also Read - Diwali With Mi Sale 16 अक्टूबर से होगा शुरू, इन यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस

शाओमी का यह Mi AirPOP PM2.5 एंटी-पॉल्यूशन मास्क कोरोनावायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता है। ऐसे में संभव है कि शाओमी का यह नया मास्क KN95 स्टेंडर्ड का हो सकता है। शाओमी के ट्विटर पर अपकमिंग मास्क को टीज करते हुए 7 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है। Also Read - Redmi Note 10 में होगा 108 MP का प्राइमरी कैमरा, Xiaomi इस महीने ही लॉन्च करेगी फोन!

Breathe safe, live healthy. ✅

Coming to protect you.

Unveiling on 13th October.

RT if you know what’s coming. pic.twitter.com/nTALg5Cgxx

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) October 11, 2020