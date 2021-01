Xiaomi भारत में ला रही दो नए Mi 5G स्मार्टफोन, मिलेगा Qualcomm का दमदार प्रोसेसर

Xiaomi इंडियन मार्केट में दो नए Mi 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। Xiaomi India के एमडी मनु कुमार जैन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में Qualcomm के प्रोसेसर मिलेंगे। शाओमी के इन दोनों Mi 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को जल्द लॉन्च किया जाएगा। मनु ने ट्विटर पर बताया कि कंपनी दो 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जो कंपनी के फ्लगैशिप प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 888 और Qualcomm Snapdragon 870 के साथ लॉन्च होंंगे।

बता दें कि कंपनी ने पिछले साल चीन में Qualcomm प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया था। Mi 11 दुनिया का पहला स्मार्टफोन है, जो Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ आता है। जबकि कंपनी ने दूसरे स्मार्टफोन के बारे में अभी जानकारी नहीं है। क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर को हाल में ही लॉन्च किया है और सिर्फ S स्मार्टफोन ही इस प्रोसेसर के साथ आता है। यह फोन भी अभी सिर्फ चीन में ही उपलब्ध है। Also Read - Realme X7 Price in India : 20000 रुपये से कम में आएगा रियलमी का यह 5G स्मार्टफोन

#Xiaomi ❤️️ #Qualcomm Also Read - MIUI 12.5 Update इस दिन होगा रिलीज, साथ में लॉन्च हो सकता है Mi 11 स्मार्टफोन

Excited that 2 new #Mi flagship phones with @Qualcomm #Snapdragon #5G processors are coming to #India soon!

🚀 #Snapdragon888

🚀 #Snapdragon870 Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन Motorola Edge S, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Happy to bring the latest & best to our Mi Fans. Any guesses which phones? 🤔 RT if you are excited.🔁

I ❤️ Mi pic.twitter.com/KmccmNWoSM

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 29, 2021