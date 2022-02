गूगल मैप्स लिस्ट को अब पीसी पर कर सकते हैं शेयर

इस साल की शुरुआत में गूगल ने मैप्स पर लिस्ट का फीचर पेश किया, इस फीचर से उपयोगकर्ताओं को यात्रा करने के लिए स्थानों की एक लिस्ट बनाने, खाने के लिए अच्छे रेस्तरां सर्च कर और अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर करने की सुविधा दी गई। गूगल मैप्स में लिस्ट बनाना हालांकि केवल एंड्राइड और आईओएस के उपयोगकर्ताओं के लिए सीमित था। किंतु अब गूगल ने डेस्कटॉप पर भी मैप्स के लिए लिस्ट बनाने का फीचर शुरू कर दिया है। जिसके बाद आप यूजर्स अपने डिवाइस के साथ डेस्कटॉप पर भी गूगल मैप्स लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। Also Read - Google for India 2021 Event कब होगा शुरू? जानें कहां लाइव देख पाएंगे इवेंट और क्या होंगी घोषणाएं

यह फीचर का उपयोग करना बेहद ही आसान है और यह दअक्सर दुर्लभ गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं के लिए भी काम करती है। गूगल मैप्स पर किसी स्थान की खोज और पता लगाने पर, “SAVE” आइकन पर क्लिक करें। आप सेव लोकेशन का चयन कर उसे “Favorites”, “Want to go”, “Starred places” लिस्ट में एड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कस्टम टाइटल पर जाकर नई लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। आप गूगल प्लस, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ अपनी लिस्ट को भी साझा कर सकते हैं। गूगल आपको अपनी सूची को निजी, साझा या सार्वजनिक रखने का विकल्प भी देता है। इसे भी देखें: Gionee जल्द भारत में लॉन्च करेगा अपना पहला बेजल-लैस स्मार्टफोन Also Read - Google के इस फीचर से कर पाएंगे कार्बन फ्री फ्लाइट और रास्ते की पहचान, प्रदूषण रोकने में मिलेगी मदद

विभिन्न लिस्ट के अंतर्गत आपके द्वारा सेव किए गए स्थान “Your places” के नीचे देखने के लिए उपलब्ध होंगे। यदि आपने किसी गूगल अकाउंट से लॉग इन किया है और गूगल मैप्स सूची बनाई है, तो आप उन तीनों प्लेटफार्मों में से किसी से भी उपयोग कर सकते हैं। चूंकि डाटा को समन्वयित किया जाएगा, बाद में आप अपने एंड्राइड, आईओएस डिवाइसों और डेस्कटॉप से लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसे भी देखें: आइडिया के 357 रुपए वाले प्लान में मिल रहा है अनलिमिटेड कॉल के साथ हर दिन 1जीबी डाटा

बता दें कि हाल ही में एंड्राइड मोबाइल एप के साथ गूगल मोबाइल सर्च में नया ‘Question & Answer’ सेक्शन को एड किया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नए सेक्शन के जरिए यूजर मैप पर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। यूजर इस नए सेक्शन के जरिए सवाल-जवाब कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेस ओनर भी लोगों के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं। Also Read in English: You can now create, share Google Maps Lists on your PC