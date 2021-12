20 मिनट तक डाउन रहा YouTube, कंपनी ने कहा अब नहीं है कोई दिक्कत

अगर कुछ वक्त पहले YouTube इस्तेमाल करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है तो यह आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की गलती नहीं है। हजारों लोगों ने यूट्यूब के न चलने की शिकायत की थी, जिसके बाद कंपनी ने इसका संज्ञान लिया और इसे ठीक भी कर दिया है। Also Read - YouTube, Instagram समेत इन 5 सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कर सकेंगे कमाई

YouTube ने बुधवार, 15 दिसंबर को सुबह 4:34 बजे ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर बताया कि इन्होंने प्लैटफॉर्म में गड़बड़ी को ठीक कर दिया है। यूट्यूब ने कहा, "अगर आज आपको यूट्यूब को एक्सेस करने में परेशानी हो रही थी या फिर धीमा एक्सपीरियंस मिल रहा था, तो यह सही कर दिया गया है।"

यूट्यूब ने इस परेशानी को रिपोर्ट करने वाले यूजर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह परेशानी प्लैटफॉर्म पर करीब 20 मिनट तक रही। आप इनकी ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

If you were having a slower than normal experience or were having trouble accessing YouTube earlier today – this has been fixed! The issue ran for about 20 mins, thanks for all of your reports. — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2021

DownDetector के मुताबिक, 15,000 से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब को एक्सेस करने में परेशानी रिपोर्ट की है। यह प्लैटफॉर्म इंटरनेट पर मौजूद सर्विस की आउटेज पर नजर रखता है। इसके लिए यह कई जगह से रिपोर्ट उठाता है, जिनमें इनकी वेबसाइट पर आने वाले यूजर्स की एरर रिपोर्ट भी शामिल होती हैं।

इससे पहले भी YouTube कई बार डाउन हो चुका है। पिछले 12 महीनों में YouTube ने 65 आउटेज के केस देखे हैं। यह आंकड़ा वेब टूल रिव्यूइंग साईट ToolTester की तरफ से आया है। यूट्यूब के डाउन होने पर ट्विटर पर भी कई यूजर्स ने इसकी शिकायत की थी। आप इन ट्वीट्स को नीचे देख सकते हैं:

Is YouTube Down? Subscriptions Button Is Not Opening.. But All Alse Things Are Working Fine.#YouTubeDOWN pic.twitter.com/EKdKQM1gw5 — Atharv (@TECHGENIUS24) December 2, 2021

Le Me: Searching on Youtube is #YouTubeDOWN pic.twitter.com/n7EdMmE9qB — Danish Ahmad (@DanisDevil) November 12, 2021

It keeps giving me this message even after reloading several times. #youtubedown #YouTubeDOWN pic.twitter.com/d4eXWJcRwc — Musa (@Musa83350808) October 28, 2021