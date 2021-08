YouTube एक नए फीचर Slide-to-Seek फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर यूट्यूब की Android और iOS दोनों ऐप पर वीडियो को ज्यादा आसानी से फॉर्वड और रिवाइंड करने के लिए लाया जा रहा है। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स एक Drag-and-Hold बटन के जरिये वीडियो के किसी भी हिस्से को आसानी से निकाल पाएंगे। Also Read - Google Doodle: कौन थी सरला ठकराल, जिसके लिए गूगल ने आज बनाया डूडल?

फिलहाल यूजर्स को 10 सेकंड वीडियो को फॉर्वड और रिवाइंड करने के लिए स्क्रीन पर वीडियो के बीच में राइट या लेफ्ट साइड में टैप करना पड़ता है। या फिर वे इसके लिए Progress Bar का उपयोग करते हैं। खबरों के अनुसार, अभी इस नए फीचर की टेस्टिंग चल रही है। यह सर्वर वाइड अपडेट का हिस्सा हो सकता है या अकाउंट टू अकाउंट बेसिस पर भी यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है।

YouTube के इस नए फीचर का कैसे कर पाएंगे यूज

Android Police की एक रिपोर्ट के अनुसार, YouTube के इस नए प्लेबैक कंट्रोल को Reddit user (@u/FragmentedChicken) ने स्पॉट किया था। उसके मुताबिक, Slide-to-Seek फीचर एंड्रॉयड पर लेटेस्ट YouTube beta v16.31.34 ऐप के लिए उपलब्ध है। कुछ यूजर्स ने कमेंट कर बताया था कि उनके iOS डिवाइस पर भी यह फीचर मौजूद है। इसको देखकर लग रहा है कि यह नई सुविधा अकाउंट टू अकाउंट बेसिस पर यूजर्स तक पहुंचाई जाएगी।

Reddit पोस्ट की मानें तो ड्रैग एंड होल्ड जेस्चर का उपयोग करते समय YouTube वीडियो प्ले करने पर स्क्रीन पर सबसे ऊपर Slide left or right to seek का बैनर दिखाई देगा। यह फीचर वीडियो स्क्रीन पर कहीं भी होल्ड और टैप करने से एक्टिवेट हो जाएगा। रिवाइंड या स्किप करने के लिए स्लाइड को लेफ्ट या राइट में करना होगा। इसका मतलब है कि यदि आपको वीडियो को रिवाइंड करना है तो आपको स्लाइड को लेफ्ट और स्किप करने के लिए राइट में करना पड़ेगा। इसके साथ ही यूट्यूब स्किप किए गए कंटेंट का एक छोटा सा थंबनेल भी दिखाएगा।

YouTube वीडियो में बिट्स को रिवाइंड या स्किप करने का सामान्य तरीका अलग तरह से काम करता है। यूजर्स स्क्रीन पर टैप करके slide-to-seek फीचर का उपयोग कर सकते हैं। बैनर सामने आ जाने पर लोग राइट और लेफ्ट में ड्रैग करके वीडियो को आगे या पीछे कर सकते हैं। नए फीचर काफी उपयोगी है और इससे YouTube पर वीडियो प्लेबैक को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा।