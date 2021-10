YouTube में एक नया फीचर आ रहा है। इस फीचर के जरिए कंटेंट को तेजी से ढूंढने में आसानी होगी। यह फीचर डेक्सटॉप और मोबाइल ऐप्स दोनों वर्जन के लिए है। यूट्यूब ने होमपेज के लिए एक नए सेक्शन का ऐलान किया है, जिसका नाम ‘New to you’ है। Also Read - YouTube ने डिलीट किए 1 लाख से ज्यादा 'ऐसे' वीडियो, जानें क्या है वजह

जैसा कि हमने आपको बताया कि यूट्यूब का यह नया फीचर वेब वर्जन और डेक्सटॉप वर्जन दोनों के लिए है। इसका मतलब है कि आप पीसी पर यूट्यूब यूज करें या स्मार्टफोन पर, इस नए फीचर का इस्तेमाल आप दोनों जगह कर पाएंगे।

यूट्यूब का नया फीचर

यूट्यूब का यह नया फीचर New to You कंटेंट डिस्कवरी सेक्शन के अंदर का एक हिडन टैब है। आप इसमें Mixes, Music और Trailers आदि टैग का यूज करके उसमें सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को आसानी से सर्च कर सकते हैं।

हालांकि, अगर आप स्मार्टफोन पर यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो उसे रिफ्रेश करने के बाद आपको होमपेज पर ‘New to Tab’ का एक सेक्शन दिख जाएगा। YouTube ऐप में इस नए ऑप्शन को देखने के लिए आपको स्क्रीन पर आ रहे लिंक को नीचे की तरफ खींच कर पेज को रिफ्रेश करना होगा। इसी तरीके से आप डेक्सटॉप वर्जन पर भी होमपेज को रिफ्रेश कर सकते हैं।

आपके कंटेंट को कर पाएंगे पर्सनलाइज्ड

New to You फीचर की बात करें तो इसके जरिए यूजर्स के इंटरेस्ट और सजेशन पर बेस्ड लेटेस्ट कंटेंट पर्सनलाइज्ड हो जाता है। इसके लिए यूजर्स को अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके यूट्यूब अकाउंट में यह नया फीचर नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आप इस नए फीचर का इस्तेमाल अगले रोलआउट फेज में पा सकते हैं।