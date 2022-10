Youtube यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अब सभी यूजर्स इस वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 4K रेजलूशन में वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले केवल प्रीमियम यूजर्स ही 4K रेजलूशन में वीडियो देख पाते थे। आपको बता दें कि यूट्यूब ने Amazon Prime और Disney Plus Hotstar जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रीमियम सेवा पेश की थी। Also Read - YouTube वीडियो से अपना फेवरेट पार्ट यूं ‘YouTube Clips’ बनाकर करें शेयर, ये है पूरा तरीका

Youtube ने कुछ समय पहले सर्वे किया था। इसमें यूजर्स से 4K वीडियो देखने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पूछा गया, जिसका यूजर्स ने विरोध किया। इसके बाद ही कंपनी ने ट्वीट कर एक्सपेरिमेंट बंद करने का ऐलान किया और कहा कि अब यूजर्स प्लेटफॉर्म पर 4के वीडियो देख सकते हैं। उन्हें प्रीमियम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं होगी।

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022