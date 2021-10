Zee Auto Awards 2021: वर्चुअल अवॉर्ड शो में किसने मारी बाजी, जानें

Zee News, देश के सबसे भरोसेमंद मीडिया संस्थान ने पहले Zee Auto Awards 2021 का सफल आयोजन किया है। इस वर्चुअल अवॉर्ड को कॉमेडियन और एंकर अतुल कटारी ने होस्ट किया। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गज प्लेयर्स को उनके बेहतरीन प्रोडक्ट्स के लिए सम्मानित किया गया। इस अवॉर्ड शो में 17 अलग कैटेगरी में हर 5 नोमिनेशन में से किसी एक को चुना गया। इस शो के ज्यूरी ने हर गाड़ी को 1 से 5 के बीच के पैमाने पर मापा गया। जिस गाड़ी को सबसे ज्यादा प्वाइंट्स मिले उसे विजेता घोषित किया गया। आइए जानते हैं किस कैटेगरी में किसने बाजी मारी है। Also Read - Porsche Taycan EV और Macan Facelift इस दिन होंगी लॉन्च, जानिए खास बातें

विजेताओं की लिस्ट

Sedan of the Year – Honda City

Hatchback of the Year – Hyundai i20 N Line

SUV of the Year – Mahindra XUV700

Facelift of the Year – Kia Carnival

Electric Car of the Year – Jaguar iPace

New Product of the Year – VW Taigun

Design of the Year 4W- BMW 8-Series GC

Design of the Year 2W- Ducati XDiavel 1260

Brand of the Year 4W – Tata Motors

Brand of the Year 2W – Royal Enfield

Performance Car of the Year – Audi RSQ8

Scooter of the Year – TVS Jupiter 125

Motorcycle of the Year – Honda H’Ness CB350

Performance Motorcycle of the Year – Triumph Speed Triple 1200RS

Electric Two-Wheeler of the Year – Ather 450X

Car of the Year – Mahindra XUV700

इस अवॉर्ड शो Zee Auto Awards 2021 के ज्यूरी मेंबर्स में स्वाति खंडेलवाल (एक्जीक्यूटिव एडिटर, जी बिजनेस), रनोजॉय मुखर्जी- (वरिष्ठ ऑटो जर्नलिस्ट, एक्स डिप्टी डायरेक्टर SIAM) और विकास योगी (ICN के फाउडर और एडिटर) थे। इस अवॉर्ड शो Zee Auto Awards 2021 में कई टॉपिक पर रोचक बहस भी आयोजित की गई थी। इन टॉपिक में “इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) किस तरह से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को बदल सकता है?’ और ‘कोरोना काल में किस तरह इस्तेमाल किए गए गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है?’ शामिल थे।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और उच्च मार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने भी Zee News को इस पहले Auto Awards के लिए सराहा है। उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावे की जरूरत और सरकार देश में साफ और सुरक्षित ईंधन के इस्तेमाल के लिए क्या कर रही है, इसके बारे में भी बात की।