ZEE ने आयोजित किया अपना पहला मेटावर्स इंडक्शन, Zeeverse की होगी शुरुआत

Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) ने मई महीने में बेंगलुरु में अपना टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर (Zee Technology And Innovation Center) शुरू किया था। उस वक्त कहा गया था कि इस सेंटर के जरिए कंपनी AR, VR और NFT के इस्तेमाल से अपना मेटावर्स नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करेगी।

ZEEL ने बेंगलुरु में अपने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर में अपना पहला मेटावर्स इंडक्शन आयोजित किया है, जिसमें देशभर के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के 100 से अधिक कैंपस ग्रेजुएट का वेलकम किया गया है।

कंपनी का टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर Zee को मेटावर्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा, जिसमें AR, VR और NFT का इस्तेमाल होगा। यह सेंटर 80 हजार फीट में फैला है।

ZEE के Digital businesses and platforms के प्रेसिडेंट अमित गोयनका का कहना है कि ज़ी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर में हम अपनी टेक क्षमताओं को एन्हैंस करने पर काम कर रहे है। ZEE में पहला मेटावर्स इंडक्शन प्रोग्राम इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करके न केवल हमारे कमर्चारियों के एक्सपीरियंस को एन्हैंस करेगा बल्कि कंज्यूमर एक्सपीरिंयस भी बेहतर होगा।

बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर ओपनिंग के दौरान Zeeverse की जानकारी भी दी गई थी, जो कि आने वाले 6 महीनों में शुरू किया जाएगा। उस वक्त कहा गया था कि Zeeverse मीडिया और एंटरटेनमेंट के कंजम्प्शन का तरीका बदल देगा। इतना ही नहीं आने वाले समय में यूजर्स Zeeverse के जरिए बड़े-बड़े सितारों से रूबरू हो सकेंगे। इसके अलावा, बेंदलुरू का यह सेंटर लोगों के बीच रोजगार का भी एक बड़ा जरिया बनेगा, जो लोगों के बीच रोजगार के मौके खोलेगा।