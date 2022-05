ZEE का टेक्नोलॉजी ऐंड इनोवेशन सेंटर हुआ लॉन्च, 6 महीने में शुरू होगा Zeeverse

Zee Technology And Innovation Center: बेंगलुरु में शुक्रवार (13 मई) को ज़ी टेक्नोलॉजी ऐंड इनोवेशन सेंटर (Zee Technology And Innovation Center) की शुरुआत की गई। इस सेंटर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसावराज बोमाई ने लॉन्च किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत भी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए। इस मौके पर ज़ी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज के डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स के प्रेसिडेंट अमित गोयनका और ज़ी के टेक्नोलॉजी ऐंड डेटा प्रेसिडेंट नितिन मित्तल भी मौजूद रहे। Also Read - गजब! अब Metaverse में कर सकेंगे Kiss और पी सकेंगे चाय-सिगरेट, आएगी पूरी असली फीलिंग

Zee Technology And Innovation Center के जरिए Zee को मेटावर्स की दुनिया में कदम रखने का मौका मिलेगा, जिसमें AR, VR और NFT का इस्तेमाल होगा। Web 3.0 का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में अब Zee भी शामिल हो जाएगी। 80 हजार फीट में फैला यह सेंटर Zee के लिए टेक, डेटा और टैलेंट का Epicentre के रूप में काम करेगा। Also Read - Crypto, मेटावर्स और NFTs में लोगों का इंट्रेस्ट हो रहा कम, सर्च ट्रेंड में आई भारी गिरावट

ज़ी के टेक्नोलॉजी ऐंड डेटा प्रेसिडेंट नितिन मित्तल ने कहा कि युवाओं के लिए कहानियों का स्टाइल अब बदलने वाला है। इस सेंटर से करीब 6 महीनों में Zeeverse की शुरुआत की जाएगी। Zeeverse में कई तरह की NFT होगी। NFT से दर्शकों को कई फायदे मिलेंगे। दर्शक Zeeverse के जरिए अपने पसंदीदा और बड़े-बड़े सितारों से मुलाकात कर सकेंगे। Zeeverse से मीडिया और एंटरटेनमेंट के कंजम्प्शन का तरीका बदल जाएगा। साथ ही इस इनोवेशन सेंटर के जरिए रोजगार के भी बड़े मौके खुलेंगे। Also Read - Samsung Unpacked 2022 Event जल्द होगा शुरू: Galaxy S22 Series समेत कई डिवाइस होंगे लॉन्च, ऐसे देख सकते हैं Live

थावरचंद गहलोत ने दीं शुभकामनाएं

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा, ‘सरकारी मिशन “डिजिटल इंडिया” ने सभी को मनोरंजन और सूचना के लिए सुलभ बना दिया है। ऑगमेंटेड रियलिटी ने सबका ध्यान खींचा है। यहां तक ​​कि कर्नाटक ने भी प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। Zee नए इनोवेशन के साथ आया है। शहर में जो उद्यम स्थापित हो रहा है, वह नई उम्मीदों के साथ आता है। मैं Zee के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह नई ऊंचाइयों को छुएगा।’

मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्‍ट्री में शुरू हुआ नया अध्‍याय- अमित गोयनका

ज़ी के डिजिटल बिजनेस ऐंड प्लेटफॉर्म्स के प्रेसिडेंट अमित गोयनका ने कहा, ‘मैं ज़ी की तरफ से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी केंद्र को आशीर्वाद देने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं। टेक्नोलॉजी अपडेट्स के इंटेंस फोकस के साथ ज़ी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक एपिसेंटर होगा। यह देश में मीडिया और मनोरंजन के लिए एक नया अध्याय तैयार करेगा।’