ZTE Axon 30 को हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया है। ZTE के अंडर-डिस्प्ले (UD) कैमरा वाले इस सेकेंड जेनरेशन स्मार्टफोन को सितंबर में ग्लोबली पेश किया जाएगा। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। हालांकि, कंपनी ने फोन के लॉन्च डेट का अभी खुलासा नहीं किया है। इस प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन को यूरोप, एशिया पेसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पेश किया जाएगा।

इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें 16MP का अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें नया UDC Pro स्क्रीन डिस्प्ले चिप दिया गया है। साथ ही, फोन का डिस्प्ले 120Hz हाई रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। चीन में इस फोन को दो स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इसके बेस 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत CNY 2,198 (लगभग 25,000 रुपये) है। वहीं, फोन का टॉप मॉडल- 12GB RAM + 256GB, CNY 3,098 (लगभग 35,666 रुपये) में आता है।

A new under-display camera generation is coming soon…

