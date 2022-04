10 Upcoming Smartphones in next week with featured 150W fast charging 12GB RAM and 256GB Storage including Realme GT neo 3 OnePlus 10R Vivo X80 Iqoo Z6 Pro: अप्रैल 2022 के आखिरी हफ्ते में बहुत सारे नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। ये स्मार्टफोन रविवार यानी आज से लेकर शुक्रवार तक में लॉन्च होंगे। ये स्मार्टफोन भारत, चीन और यूरोप में लॉन्च होंगे। आइए हम आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 24, 2022 1:12 PM IST