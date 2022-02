100km Range 55kmph Top Speed three new electric scooter Wolf+ Gen Next Nanu+ and Del Go launched by Joy e bike check price in india and all features: Joy e-Bike ने भारत में 3 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं। इसमें Wolf+, Gen Next Nanu+ और Del Go है। बता दें कि Wolf+ और Gen Next Nanu+ मेड इन इंडिया हाई स्पीड स्कूटर है। वहीं, Del Go फ्लीट मैनेजमेंट स्कूटर है। इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा है। इसकी कीमत और फीचर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: February 14, 2022 4:43 PM IST