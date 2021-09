108MP back 16MP selfie camera 8GB RAM up to 128GB Storage 4820mAh battery featured Xiaomi Mi 10i 5G smartphone on huge discount check offer: Xiaomi के 108MP कैमरे वाले सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन Mi 10i पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India से इस फोन को खरीदने पर यूजर को कैशबैक के साथ-साथ एक्सचेंज पर भी ऑफर मिलेगा। साथ ही, नो-कॉस्ट EMI पर भी इसे खरीदा जा सकता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 6, 2021 8:12 PM IST