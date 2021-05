108MP Camera 120Hz AMOLED Display 6GB RAM featured Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max with huge discount on Amazon mobile saving days Sale check price features and specifications: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर 28 मई से शुरू हुए Mobile Saving Days Sale का आज आखिरी दिन है। इस सेल में Xiaomi के 108MP कैमरा वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro Max पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 30, 2021 8:10 AM IST