108MP Camera 120Hz AMOLED Display 8GB RAM featured Xiaomi Mi 11x Pro 5G with huge discount on Amazon check price features and specifications: Xiaomi के इस साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 11x Pro 5G की खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस फोन के खास फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में 108MP का कैमरा मिलता है। साथ ही, यह Qualcomm Snapdragon 888 SoC के साथ आता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले भी दिया गया है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 20, 2021 4:17 PM IST