108MP Camera 120W fast charging 8GB RAM featured Xiaomi 11i HyperCharge huge discount offer on amazon and mi com check price and features: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Mi.com पर शाओमी के 120W फास्ट चार्जिंग वाले पहले स्मार्टफोन Xiaomi 11i HyperCharge 5G पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। यह फोन 108MP कैमरा, 8GB RAM जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 11, 2022 2:22 PM IST