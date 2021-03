108MP Camera, 128GB स्टोरेज, 8GB तक RAM और 33W फास्ट चार्जिंग वाले 5G फोन Xiaomi Mi 10i को सस्ते में खरीदें, Amazon Sale में Discount और EMI Offer

108MP Camera 128GB storage 6GB 8GB RAM 33W fast charging 5G phone Xiaomi Mi 10i at discount in Amazon Sale with EMI Offer: Amazon Fab Phones Fest Sale में सस्ते में स्मार्टफोन खरीदने का मौका है। सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी Samsung, Xiaomi, Realme और OnePlus समेत लगभग सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर छूट दे रही है। अगर आप Xiaomi का 108MP कैमरे वाला 5G स्मार्टफोन Mi 10i खरीदना चाह रहे हैं, तो Amazon Sale में अच्छा मौका है। आइए Xiaomi Mi 10i पर मिल रहे Discount-Offers के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 22, 2021 7:49 PM IST