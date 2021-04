108MP camera 128GB storage up to 8GB RAM 33W fast charging phone Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max Sale on Amazon mi.com bank Discount and Offers: Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन को खरीदने का मौका है। शाओमी का यह स्मार्टफोन 14 अप्रैल को एक बार फिर सेल के लिए उपलब्ध होगा। सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। Redmi Note 10 Pro Max को Amazon और mi.com से खरीदा जा सकेगा। सेल के दौरान 108MP कैमरे वाले इस फोन पर Discount और कुछ अन्य Offer भी मिलेंगे। आइए आपको रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स की कीमत, ऑफर, सेल और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 13, 2021 9:24 PM IST