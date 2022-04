108MP कैमरा, 16GB तक RAM सपोर्ट, 5000mAh बैटरी के साथ आया Samsung Galaxy M53 5G, पहली सेल में मिलेगा 4,500 रुपये तक का डिस्काउंट

108MP Camera 16GB RAM Support 5000mAh Battery featured Samsung Galaxy M53 5G Launched in India at Rs 23999 Check First Sale date and offers: सैमसंग ने 108MP कैमरे वाले सबसे सस्ते फोन को आज भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 16GB तक RAM सपोर्ट, 128GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर के साथ आता है। आइए, जानते हैं फोन की कीमत, फीचर्स और पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

@HarshitKHarsh Published on: April 22, 2022 12:46 PM IST