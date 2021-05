108MP camera 33W fast charging up to 8GB RAM 128GB storage phone Xiaomi Mi 10i 5G available with Bumper Discount on amazon: Xiaomi Mi 10i 5G को सस्ते में खरीदने का मौका है। Amazon इस स्मार्टफोन पर बंपर Discount दे रहा है। साथ में कई अन्य Offer भी मिल रहे हैं। शाओमी का यह 5जी फोन 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है। आइए Mi 10i 5G पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 6, 2021 6:36 PM IST