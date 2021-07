108MP camera 4820mAh battery upto 8GB RAM 128GB storage featured Xiaomi Mi 10i available on huge discount in Amazon Sale check offer price and features: Xiaomi के 108MP कैमरा वाले सबसे सस्ते 5G फोन Mi 10i को Amazon पर सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस फोन की खरीद पर कुछ आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। यह फोन 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज को सपोर्ट करता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 30, 2021 5:32 PM IST