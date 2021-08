108MP camera 4820mAh battery upto 8GB RAM 128GB storage featured Xiaomi Mi 10i available on huge discount on Mi Com check offer details: Xiaomi के सस्ते 5G स्मार्टफोन Mi 10i को कंपनी की आधिकारिक साइट पर सस्ते में बेचा जा रहा है। 108MP क्वाड रियर कैमरा, फास्ट चार्जिंग फीचर वाले इस बजट 5G फोन पर कैशबैक के अलावा इंस्टैंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI भी ऑफर की जा रही है। आइए, जानते हैं फोन पर मिलने वाले ऑफर के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: August 22, 2021 8:01 AM IST