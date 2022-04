108MP Camera 48MP and 2MP Dual selfie camera 8GB RAM Curved display design featured tecno phantom x first look and impression: Tecno PhantomX को आज भारत में लॉन्च किया गया है। इसे टेक्नो का सबसे स्टाइलिश फोन कहा जा रहा है। कंपनी का कहना है कि इस फोन को डिजाइन अवॉर्ड 2022 के खिताब से भी नवाजा गया है। आइए हम आपको इस फोन के पिक्चर्स दिखाते हैं और इसके सभी स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 29, 2022 8:33 PM IST