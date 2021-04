108MP camera 5000mAh battery 20MP selfie camera 8GB RAM 33W fast charging 5G phone Xiaomi Mi 10T Pro with huge discount on amazon mi.com and flipkart: 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय शानदार मौका है। Xiaomi Mi 10T Pro 5G पर तगड़ा Discount मिल रहा है। यह ऑफर Flipkart, Amazon और mi.com पर उपलब्ध है। आइए आपको 108MP कैमरे वाले Mi 10T Pro पर मिल रहे Offer के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 20, 2021 6:58 PM IST