108MP Camera 5000mAh Battery 8GB RAM and 128GB Storage Featured Realme 9 5G best deals today on Flipkart with 2000 rupees Discount and 624 rs EMI: Realme 9 बजट रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन है। इस फोन के डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी फीचर्स काफी बढ़िया है। आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स और इसपर आज मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 15, 2022 9:10 AM IST