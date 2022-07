108MP camera 5000mAh battery 8GB RAM featured Infinix Note 12 Pro 5G Launched in India Here is First Look: Infinix Note 12 5G सीरीज आज यानी 8 जुलाई को भारत में लॉन्च हुई है। यह कंपनी का पहला फोन है, जो 108MP कैमरा के साथ आता है। फोन को 14 जुलाई को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आइए, देखते हैं फोन का First Look...

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 8, 2022 6:20 PM IST