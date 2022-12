108MP Camera 5000mAh battery 8GB RAM featured Realme 10 Pro 5G First sale on Flipkart check price features and discount offers: पिछले दिनों लॉन्च हुए Realme 10 Pro 5G की पहली सेल आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Realme.com पर आयोजित की जाएगी। यह फोन 108MP कैमरा, 5000mAh की बैटरी, 8GB RAM जैसे फीचर्स से लैस है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: December 16, 2022 8:43 AM IST