108MP कैमरा, 5000mAh Battery और 256GB स्टोरेज वाले Redmi Note 11 Pro+ 5G को सस्ते में खरीदने का 'गोल्डन चांस', 680 रुपये महीना देकर ले जाएं घर

108MP camera 5000mAh battery and 256GB storage feature Redmi Note 11 Pro plus 5G buy on rs 680 emi from flipkart: Xiaomi के शानदार Redmi Note 11 Pro+ को खरीदने का शानदार मौका है। इस 5G डिवाइस पर बंपर डिस्काउंट से लेकर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर तक दिया जा रहा है। साथ ही, सस्ती EMI भी मिल रही है। फोन के फीचर्स की बात करें तो हैंडसेट में 108MP का कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी मिलती है। वहीं, इस मोबाइल में पावरफुल प्रोसेसर और AMOLED डिस्प्ले दिया गया है।

ajay verma



Published on: November 4, 2022 5:57 PM IST