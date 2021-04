108MP Camera 6000mAh Battery and 6GB RAM + 128GB Storage Featured Moto G60 Sale on 27 April Via Flipkart With Discount: Motorola ने भारत में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन आकर्षक फीचर के साथ आते हैं। अगर आप 108MP कैमरा और 6000mAh की बैटरी वाला एक डिवाइस चाहते हैं तो Moto G60 आपके लिए एक बेहतरीन फोन होगा। इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से Discount के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 20, 2021 2:38 PM IST