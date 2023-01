108MP Camera 60MP Selfie 128GB Storage 45W Fast Charging Featured Infinix Zero 20 on huge discount on Flipkart: इनफिनिक्स ने पिछले दिनों Infinix Zero 20 स्मार्टफोन को पेश किया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन 4500mAh बैटरी, 108MP कैमरा और 60MP सेल्फी कैमरा जैसे शानदार फीचर के साथ आता है। अगर आप इस डिवाइस को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। दरअसल, फोन पर डिस्काउंट से लेकर नो-कॉस्ट EMI तक दी जा रही है, जिनका लाभ उठाकर आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए गैलरी में डिवाइस के फीचर, कीमत और मिलने वाले ऑफर के बारे में जानते हैं।

ajay verma



Published on: January 9, 2023 1:50 PM IST