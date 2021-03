108MP camera 6GB 8GB RAM 128GB storage 4500mAh battery phone Realme 8 Pro at discount and EMI offer on Flipkart Realme.com: रियलमी ने हाल में इंडियन मार्केट में Realme 8 Series लॉन्च की है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- Realme 8 और Realme 8 Pro बाजार में उतारे गए हैं। इनमें Realme 8 Pro कंपनी की नई स्मार्टफोन सीरीज का टॉप मॉडल है, जो 108MP कैमरे के साथ आता है। Flipkart और Realme.com से इस फोन को Discount में खरीदा जा सकता है। आइए आपको Realme 8 Pro की कीमत और ऑफर के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 31, 2021 4:58 PM IST