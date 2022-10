108MP कैमरा, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग वाले Moto G72 की पहली सेल आज, Flipkart पर मिलेंगे ये ऑफर्स

108MP Camera 6GB RAM 128GB storage 5000mAh battery 33W Fast charging speed featured Moto G72 first sale at 12PM on Flipkart check discount offers: Motorola कंपनी ने महीने की शुरुआत में अपना 108MP कैमरे वाला फोन Moto G72 लॉन्च किया था। आज इस फोन की पहली सेल शुरू होने जा रही है। अगर आप फोन को पहली सेल में खरीदना चाहते हैं, तो गैलेरी में जान लें फोन व सेल से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Manisha



Published on: October 12, 2022 9:43 AM IST