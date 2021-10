108MP camera 8GB RAM 120Hz AMOLED display featured Redmi Note 11 Pro Plus Vs Redmi Note 10 Pro Max what are the difference: चीनी बाजार में 28 अक्टूबर को लॉन्च हुए Redmi Note 11 Series के टॉप मॉडल Redmi Note 11 Pro+ और साल की पहली छमाही में आए Redmi Note 10 Series के टॉप मॉडल Redmi Note 10 Pro Max के कई फीचर्स एक जैसे हैं। दोनों ही फोन 108MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। दोनों फोन का डिजाइन भी लगभग एक जैसा है, फिर भी इन दोनों स्मार्टफोन में कई बड़े अंतर हैं। आइए, जानते हैं रेडमी के इन दोनों स्मार्टफोन में क्या अलग है?

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 29, 2021 4:03 PM IST