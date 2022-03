108MP कैमरा, 8GB RAM, 120W फास्ट चार्जिंग वाले Xiaomi 11i HyperCharge पर बंपर ऑफर, मिल रहा 6 हजार रुपये का सीधा डिस्काउंट

108MP camera 8GB RAM 120W fast charging featured Xiaomi 11i HyperCharge bumper offer on Mi com check sale price and discount: Xiaomi के इस साल लॉन्च हुए 120W फास्ट चार्जिंग वाले मिड रेंज स्मार्टफोन Xiaomi 11i HyperCharge की खरीद पर अच्छी डील मिल रही है। यह फोन 8GB RAM, 128GB स्टोरेज समेत कई धांसू फीचर के साथ आता है। फोन में 108MP का कैमरा भी दिया गया है।

@HarshitKHarsh Published on: March 25, 2022 8:34 AM IST