108MP Camera 8GB RAM 128GB Storage and 4500mAh Battery Featured Realme 8 Pro on Cashback and Exchange Offer on Flipkart: इन दिनों ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर चल रही सेल के तहत लोगों को सस्ते में स्मार्टफोन खरीदने का मौका मिल रहा है। Realme 8 Pro पर भी कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर है। इस फोन में 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज दिया गया है। स्मार्टफोम दमदार बैटरी और प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 108MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके अलावा भी फोन में कई शानदार स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और सभी फीचर्स जानने के लिए यहां पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: October 8, 2021 8:52 AM IST