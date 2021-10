108MP camera 8GB RAM 256GB storage 120W fast charging featured Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus launched in china check price features and specifications: Xiaomi ने चीनी बाजार में Redmi Note 11 सीरीज को लॉन्च किया गया है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन- Redmi Note 11, Redmi Note 11 और Redmi Note 11 Pro+ आते हैं। इसके टॉप वेरिएंट Redmi Note 11 Pro+ में 108MP कैमरा, 120W फास्ट चार्जिंग फीचर मिलता है। कंपनी का दावा है कि इस फोन को जीरो से फुल चार्ज होने में महज 15 मिनट लगेंगे।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 28, 2021 8:31 PM IST