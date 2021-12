108MP Camera 8GB RAM 25GB storage featured Xiaomi Mi 11X Pro 5G discount offer on amazon check price features specifications and other details: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर चल रहे XIaomi Festival में Mi 11X Pro 5G पर धांसू ऑफर दिया जा रहा है। यह फोन 108MP कैमरा, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज फीचर के साथ आता है। फोन की खरीद पर 7,500 रुपये तक बचाया जा सकता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: December 10, 2021 8:17 PM IST